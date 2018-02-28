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28 Şubat 2018 11:28

Ustalar türküleriyle anıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen ‘Ustalara Saygı’ konseri, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ustalar türküleriyle anıldı

28 Şubat 2018 11:28


Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı’nın hazırlayıp yönettiği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alaattin Canbay ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Şengül’ün solistliğini yaptığı konserde büyük ustalar Aşık Mahzuni Şerif, Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve Özay Gönlüm gibi gönüllere taht kurmuş değerli sanatçılar türküleriyle anıldı. Konser, Neşet Ertaş’ın Aşık Mahzuni’ye yazmış olduğu bir şiiri kendi sesinden dinletilerek başladı. Denizli’nin yetiştirdiği büyük usta Özay Gönlüm ve Orta Anadolu Abdal Müziği geleneğinin son temsilcisi Neşet Ertaş’ın türküleri ile devam eden konserde dinleyenler de türkülere eşlik etti.


Konser sonunda, Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz Alaattin Canbay ve Cengiz Şengül’e günün anısına plaket takdim etti.




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