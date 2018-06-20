Uzlaşma Bürosu 12 yaşındaki kızı sevindirdi

Bucak ilçesinde K.T.’nin Ö.Ç’ye alenen hakaret ettiği iddiası ile Bucak Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunan Ö.Ç’nin dosyası Cumhuriyet Savcılığı kanalı ile Uzlaştırma Bürosuna sevk edildi. Dosya uzlaştırıcı Murat Yön tarafından teslim alındıktan Ö.Ç, K.T.’nin ihtiyaç sahibi birisine bir tane akülü sandalye alması halinde davasından vazgeçeceğini belirtti. Görüşmelerin ardından K.T. teklifi kabul ederek akülü sandalyeyi alırken, dava Cumhuriyet Savcılığınca takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

Bucak Cumhuriyet Savcılığı, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında uzlaşma kapsamında alınan akülü sandalyeyi, hak sahibine verebilmek için Bucak Sosyal Hizmet Merkezi ile görüştü. Görüşmelerin ardından akülü araba, pemur başı epifiz kayması rahatsızlığı olan 12 yaşındaki kız çocuğu Hatice Çelik’e uzlaştırma uzmanı tarafından teslim edildi.

Bucak Cumhuriyet Savcısı Burhan Kara, "2016 yılının son ayında yürürlüğe giren etkin pişmanlık hükümleri kapsamında suçlardan uzlaşma kapsamına Cumhuriyet Savcılığımız Uzlaştırma Bürosuna gönderilen 644 dosyanın 393 tanesi Uzlaştırma Bürosu uzlaştırmacıları tarafından olumlu sonuç ile sona erdi. 46 dosya uzlaştırma aşamasında" dedi.