Vali Şıldak, Açık Kapı Projesini tanıttı

Burdur'da Açık Kapı Projesini tanıtan Vali Hasan Şıldak, “Milletin Kapısı sloganıyla uygulamaya konulan Açık Kapı Projesi ile vatandaş odaklı bir yaklaşım benimsenmekte ve taleplere hızlı ve doğru, birinci elden çözüm bulunması çalışmakta. Burada devlet vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimi ve güveni artırmak amaçlanmakta” dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığınca ‘Milletin Kapısı' sloganıyla 81 ilde hayata geçirilen Açık Kapı Projesini tanıttı. Burdur Valiliği hizmet binasının ikinci katında oluşturulan Açık Kapı Birimi hakkında bilgi veren Şıldak, Açık Kapı Birimine yüz yüze, www.acikkapi.gov.tr internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvurunun yapıldığını kaydetti. 7 gün içerisinde talebin sonuçlandırıldığını ifade eden Vali Şıldak, vatandaşların, sürecin her aşamasını başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebildiğini açıkladı.

Projenin kronikleşmiş sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla hayata geçirildiğini ifade eden Hasan Şıldak, “Açık Kapı Uygulaması İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla 6 ay önce başladı. Burada amaç, vatandaşlarımızın valiliklerimiz bünyesinde çok daha hızlı ve kolay bir şekilde kamu kurumlarına olan talep ve isteklerini iletebilmeleri için oluşturulmuş bir mekanizmayı işlerlik kazandırarak, insanlarımızın hizmetine sunmak. Burada görevli ve iletişim konusunda uzman arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın yüz yüze veyahut internet üzerinden yaptıkları talepleri alarak, ilgili kurumlarımıza intikal ettiriyorlar ve burada esas şudur, 7 gün içinde başvuruyu sonuçlandırmaktır. Çok açık bir şekilde başvuruları almak, burada görüşmelerini sağlamak ve yine bir odamız var, bir oda tahsis ettik, bu odamızda da özel konular ise eğer birebir insanlarımızla görüşerek başvurunun detaylarını alıyorlar bir form oluşturuluyor, bu form yine internet üzerinden mesajlaşma hattımız var ve alınan cevapta hiç bürokrasi oluşmadan kağıt ortamında değil, cep telefonuna mesaj olarak vatandaşlarımıza iletiliyor. Bu manada Milletin Kapısı sloganıyla uygulamaya konulan Açık Kapı Projesi ile vatandaş odaklı bir yaklaşım benimsenmekte ve taleplere hızlı ve doğru, birinci elden çözüm bulunması çalışmakta” dedi.

“5 personel, vatandaşların talepleriyle yakından ilgileniyor”

Burdur Valiliği binası içinde bulunan Açık Kapı Biriminde 5 personelin vatandaşların talebini aldığını aktaran Şıldak, “Açık Kapı Biriminde 5 personelimiz var. 5 personelimizin bütün kurumlarda odak noktası, temas noktası belirlenmiş durumda. İl merkezimizde 38 kuruluşumuzda 1'er personel görevlendirildi. Aynı zamanda bütün kaymakamlıklarımızda ve ilçe belediyelerimizde de 20 personelimiz daha bu konuda görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın Açık Kapı Birimine yapmış oldukları başvurular Valilik Açık Kapı Birimi tarafından sistem üzerinden ilgili kurumlara yönlendirilebildiği gibi hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasıyla ilgili birebir takip yapılmaktadır. Kurumlarda yönlendirilmiş olan kendilerine intikal eden başvuruları 7 gün içinde sonuçlandırmak için azami gayret gösteriyorlar” diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak, Açık Kapı Biriminde aynı gün ve 7 gün içinde sonuçlandırılan birkaç talebi basın mensupları ile paylaştı.