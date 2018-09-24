Vali Şıldak, açılışlar yapıp aşure dağıttı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Bucak İlçesi'nde açılışlar yaptıktan sonra halka aşure dağıttı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, beraberinde Burdur AK Parti Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin ve vatandaşlar ile birlikte açılışlar yaptı. Vali Şıldak ilk olarak Mehmet Akif Mahallesindeki Atatürk Parkının açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası tenis kortunda Bucak Gençlik ve Spor Kulübü Tenis takımı gösteriler yaptı.

Atatürk Parkı'nın açılışından sonra kapalı pazara geçen vali Şıldak ve beraberindekiler yürüyen merdiven açılışını yaptı. Daha sonra eski Perşembe pazarı yerine yapılan Meydan Parkın açılışında konuşan Vali Şıldak, “Bucak'ta bugün yaptığımız açılışlarda iki tane yeşil alana kavuşmuş olmak güzel. Bucak kazandığı bu yeşil alanlar ile daha da güzelleşiyor” dedi. Yapılan konuşmaların arkasından Meydan parkın açılışı yapıldı.

Meydan Parkın açılışından sonra Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindekiler Bucak Belediyesinin her yıl geleneksel hale getirdiği sünnet etkinliğine katıldı. Vali Şıldak, çocuklara içinde kol saati bulunan hediye paketlerini sünnet olan çocuklara dağıttı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak yapılan açılışların ardından Cumhuriyet Meydanında aşure ikramında bulundu.