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10 Ağustos 2018 09:44

Vali Şıldak, MAKÜ’de

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak, MAKÜ’de

10 Ağustos 2018 09:44


Vali Hasan Şıldak, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz’ı ziyaret etti. Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette Rektör Korkmaz, Şıldak’a çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Vali Hasan Şıldak, “Üniversiteler sadece öğrenci yetiştiren ve bilime katkı veren kurumlar değil aynı zamanda bölgenin gerçeklerini yakalamış, kalkınma odaklı ve yöre insanının pozitif olarak çıktılarını alabileceği bir çizgide ilerliyor. Ekonomik ve sosyal hayatın içinde hızlı bir şekilde ilerliyor. Sadece kamu kaynakları değil farklı modellerle de daha kapsamlı ve hızlı bir gelişmeyi sürdürmekte olduğunu gördüm. Gerçekleştirilen tüm projeler ile ilgili çalışmalar buranın önünü açacak düzeyde ve il ölçeğinin de üzerinde bir yapılanma arz ediyor. Üniversite bizim için çok önemli. Uyumlu bir çalışmayla gereken her türlü desteği vereceğiz” dedi.




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