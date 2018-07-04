Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 16:03

Vali Şıldak’dan kurumları inceledi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve aynı binada hizmet veren Kadastro Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulunarak kurumların çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Vali Şıldak’dan kurumları inceledi

04 Temmuz 2018 16:03


İl Müdürü Mustafa Saraç tarafından karşılanan Vali Şıldak, ziyareti sırasında ilk olarak hizmet binasını gezerek personelle bir araya geldi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Saraç ve Kadastro Müdürü Engin Reis ile makamında görüşen Vali Hasan Şıldak, daha sonra toplantı salonuna geçerek İl Müdürü Saraç’tan bilgi aldı.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetler, devam eden inşaat çalışmaları ve imar barışı kapsamında yapılan iş ve işlemler başta olmak üzere genel personel durumu, kurumun sorumluluk alanıyla ilgili ayrıntılı bilgi alan Vali Hasan Şıldak, Saraç ve personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç