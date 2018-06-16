Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 11:57

Vali Şıldık’tan Ramazan Bayramı ziyaretleri

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Şıldık’tan Ramazan Bayramı ziyaretleri

16 Haziran 2018 11:57


Vali Hasan Şıldak, Ramazan bayramının ilk gününde huzurevi, çocuk evi, hastane, emniyet ve jandarma teşkilatını ziyaret etti. Ziyaretlerde Vali Şıldak’a Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı P. Alb. Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç eşlik etti.


Şehit Hikmet Zengin’in annesine ziyaret


Bayram ziyaretine Burdur Devlet Hastanesi’yle başlayan Vali Hasan Şıldak, hastalar, hasta yakınları ve nöbetçi personelin bayramını kutladı. Ziyaretler sırasında çocuk servisinde yatan çocuklara oyuncak hediye etti ve Güneyyala Köyün’den Şehit Hikmet Zengin’in annesi Ayşe Zengin’i de ziyaret ederek bayramını kutladı, sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Vali Şıldak, bir süre huzur evi sakinleri ile sohbet etti. Daha sonra Çocuk Evi’ne geçen Vali çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu ve çocukların kendisinden bir istekleri olup olmadığını sordu ve kapısının çocuklara her zaman açık olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
24
°
C
  • Cumartesi
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç