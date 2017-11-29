Vali Yılmaz, Ankara’da Burdurlularla Buluştu

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Vilayetler Hizmet Birliği Olağan Genel Meclis Toplantısına katılmak üzere gittiği Ankara’da Burdurlularla kahvaltıda bir araya geldi. Yılmaz’a kahvaltıda Eczacı Mehmet Ziya Kuzucu, işadamı Ruhi Başhelvacı ve Ebru Sanatçısı Esengül Boyacıoğlu İnalpulat eşlik etti. Vali Yılmaz’la bir süre görüşerek sohbet eden Burdurlu Kuzucu, Başhelvacı ve İnalpulat, Burdur Derneklerinin tek bir federasyon çatısı altında toplanması ile ilgili yaptıkları çalışmaları kendisiyle paylaştılar. İsminin Burdur Gönüllüleri Platformu olarak kararlaştırıldığı federasyonla ilgili önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla hakkında Vali Yılmaz’la karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Vali Yılmaz da, federasyon oluşum sürecinde yapılacak çalışmalarda kendilerinin de üzerine düşen desteği vereceklerini ifade etti.

Vali Şerif Yılmaz, kahvaltının ardından 1’inci Mecliste Burdur Milletvekili olarak Burdur’u temsil eden İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesini gezdiler.