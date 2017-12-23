Vasiyeti 3 kişiye umut oldu

Bucak’ın Gündoğdu köyünde önceki gün beyin kanaması geçiren 70 yaşındaki Fatma Coşar, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Coşar’ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti.

Sağlıklı olduğu dönemde organ bağışında bulunan Coşar’ın vasiyeti ailesi tarafından yerine getirildi. Fatma Coşar’ın iki böbreği ve karaciğeri operasyonla alındı. Hayata gözlerini yuman Coşar’ın karaciğeri, 51 yaşındaki Rabia Yılmaz’a 8 saat süren ameliyatla nakledildi. Coşar’dan alınan iki böbrek de aynı hastanede tedavileri süren 58 yaşındaki Süleyman Özer ve 56 yaşındaki Bahri Bukin’e nakledilecek.

Yakınları, Fatma Coşar’ın 7 yıl önce gittiği hastanede organ bekleyen hastaları görünce organ bağışına karar verdiğini, vasiyetini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.