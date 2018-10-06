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Yaşlı kadın 14 saat sonra bulundu

Burdur’un Ağlasun ilçesinde dün akşam kaybolan 70 yaşındaki kadın 14 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde dün akşam kaybolan 70 yaşındaki kadın 14 saat sonra ormanlık alanda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.20 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy'de yaşayan 70 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın kayıp olduğu ihbarında bulunuldu. Bölgeye giden Jandarma ve AFAD ekipleri halkının da desteğiyle gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdürdü. Dün gece aramadan sonuç alamayan görevliler sabah erken saatlerinde tekrar başladıkları arama çalışmalarında yaşlı kadını saat 11.15 sıralarında ormanlık alanda buldu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın tedbir amaçlı Ağlasun Devlet Hastanesine gönderildi.

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