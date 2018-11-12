Yerel sanatçılar Burdur için çaldı

Burdur'da 'Şu Burdur'un Çalgısı'nın ilk gösterimi ve 'Ustalara Vefa' konseri düzenlendi.

Burdurlu kabak kemane sanatçısı Uğur Önür'ün yönetiminde ortaya çıkan Burdur geleneksel müzik kültürünün usta halk sanatçılarının da yer aldığı 'Şu Burdur'un Çalgısı'nın ilk gösterimi ve 'Ustalara Vefa' konserini düzenlendi.

20 mahalli ve ses sanatçılarının katıldığı 'Şu Burdur'un Çalgısı' tanıtım çekimleri ilk kez yayınlandı. Burdur'un tüm ilçe ve köylerde yaşayan unutulmaya yüz tutmuş 3 telli Cura, Sipsi, Kabak Kemane ve Boğaz havalarının yer aldığı CD klip tanıtımı yapıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur'un yetiştirdiği ve bu çalışmada büyük emekleri olan Uğur Önür'e bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Tanıtım filminden sonra mahalli sanatçılar sahne alarak birbirinden güzel Burdur yöresi türkülerini seslendirdi. Konferans salonundaki tüm izleyenler de sanatçıları çokça alkışladı ve şarkı ile türkülere ortak oldu.