İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerel sanatçılar Burdur için çaldı

Burdur’da ’Şu Burdur’un Çalgısı’nın ilk gösterimi ve ’Ustalara Vefa’ konseri düzenlendi.

Burdur'da 'Şu Burdur'un Çalgısı'nın ilk gösterimi ve 'Ustalara Vefa' konseri düzenlendi.


Burdurlu kabak kemane sanatçısı Uğur Önür'ün yönetiminde ortaya çıkan Burdur geleneksel müzik kültürünün usta halk sanatçılarının da yer aldığı 'Şu Burdur'un Çalgısı'nın ilk gösterimi ve 'Ustalara Vefa' konserini düzenlendi.


20 mahalli ve ses sanatçılarının katıldığı 'Şu Burdur'un Çalgısı' tanıtım çekimleri ilk kez yayınlandı. Burdur'un tüm ilçe ve köylerde yaşayan unutulmaya yüz tutmuş 3 telli Cura, Sipsi, Kabak Kemane ve Boğaz havalarının yer aldığı CD klip tanıtımı yapıldı.


Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur'un yetiştirdiği ve bu çalışmada büyük emekleri olan Uğur Önür'e bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.


Tanıtım filminden sonra mahalli sanatçılar sahne alarak birbirinden güzel Burdur yöresi türkülerini seslendirdi. Konferans salonundaki tüm izleyenler de sanatçıları çokça alkışladı ve şarkı ile türkülere ortak oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.