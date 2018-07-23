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23 Temmuz 2018 09:01

Yörükler Şenlikte Buluştu

Burdur’un Aziziye köyünde 18’incisi düzenlenen Kültür Sanat ve Yayla Şenliği yoğun katılım ile gerçekleşti.

Yörükler Şenlikte Buluştu

23 Temmuz 2018 09:01


Aziziye köyünde 18.cisi düzenlenen şenliğe Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte işadamı ve İlbeyi Mehmet Cadıl, şenlikte birlik ve beraberliği yaşattıklarını dile getirdi.


Burdur Valisi Hasan Şıldak da böyle günlerde yörük kültürünün öz değerleriyle buluştuğunu söyledi. Şıldak, “Yörük demek Türk kültürü, özünü yaşayan, aslını inkar etmeyen, öz değerleriyle barışık insan demektir. Yörük demek ülkesine sevdalı, özü sözü bir olan insan demektir. Bizler bin yıl önce bu coğrafyaya adım attığımızda bir ülke edindik. Ülke aslında bir coğrafya parçasıdır. Biz Anadolu’ya vatan dedik, ülkeyle vatan farklı kavramlardır. Bizim için burası vatandır. Çünkü bu al bayrak, şehit kanlarıyla sulanmış bir toprağın üstünde dalgalanmaktadır. İşte bir toprağı vatan yapan değerler bugün burada yaşatılmaktadır” dedi.




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