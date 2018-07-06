Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 15:43

Yük trenin çarptığı yaya öldü

Burdur’da yük treninin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yük trenin çarptığı yaya öldü

06 Temmuz 2018 15:43


Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Burdur-Afyonkarahisar seferini yapan makinistler A.A.U. ve M.D.S. yönetimindeki 73715 sefer sayılı yük treni, Şirinevler Mahallesi’nde raylardan karşıya geçmeye çalışan 47 yaşındaki Selahattin Ekiz’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ekiz ağır yaralandı. Ekiz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Makinistler A.A.U. ve M.D.S. ise ifadelerinin ardından yollarına devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç