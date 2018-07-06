Yük trenin çarptığı yaya öldü

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Burdur-Afyonkarahisar seferini yapan makinistler A.A.U. ve M.D.S. yönetimindeki 73715 sefer sayılı yük treni, Şirinevler Mahallesi’nde raylardan karşıya geçmeye çalışan 47 yaşındaki Selahattin Ekiz’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ekiz ağır yaralandı. Ekiz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Makinistler A.A.U. ve M.D.S. ise ifadelerinin ardından yollarına devam etti.