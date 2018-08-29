Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Oğuzhanspor: 2 -Bigaspor:1

Tur Elemeleri’nde Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Bigaspor’u 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Bucak Şehir Stadı’ndaki karşılaşmayı Kemal Özgen, Cihat Buyuran, Durmuş Ali Kepçeli ve Turan Çakıl yönetti.

Ziraat Türkiye Kupasına hızlı başlayan Oğuzhanspor karşılaşmanın 4’ncü dakikasında Bahri Arslanlı’nın golü ile 1-0 öne geçti. Oyunun ilerleyen dakikalarında dengeyi kuran konuk ekip Bigaspor 18’dakikada Metin Şengül’ün golü ile beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta sahada geçerken 31’dakikada Oğuzhansporlu oyuncu Bahri Arslanlı sarı kart gördü. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda birbirlerine fazla üstünlük sağlamasa da karşılaşma orta sahada geçerken her iki takım kontratak ile gol aramaya başladı. Bucak Belediye Oğuzhanspordan 63. dakikada Mahmut Sefa Türker, 67’de Serkan Aksoy sarı kart gördü. Maçın sonlarına doğru rakibine göre daha iyi oynayan Bucak Belediyesi Oğuzhanspor Bigaspor maçının 90 dakikası 1-1 beraberken maçın dördüncü hakemi Turan Çakıl 4 dakikalık dakikasını gösterdi. Karşılaşma 1-1 bitmesi beklenirken Bucak Belediye Oğuzhansporlu oyuncunun ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Bigasporlu oyuncunun el ile kesmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

Bigasporlu oyuncular ve teknik heyetin penaltı kararına uzun süre itiraz etmesine rağmen hakem kararını değiştirmedi. 90+4 te Süleyman Karaağaç’ın kullandığı penaltı rakip fileleri havalandırınca skor 2-1 oldu. Atılan penaltıdan sonra maçın orta hakemi Kemal Özgen son düdüğü çalarak karşılaşmayı bitirirken Bucak Belediye Oğuzhanspor Türkiye Kupası ikinci turuna yükselmiş oldu.