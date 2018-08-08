08.08.2018 tarihinde evlendiler

08.2018 tarihinde dünya evine girdi.

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 08.08.2018 tarihinde nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Orhangazi ilçesinde, gün, ay ve yıl olarak 8 rakamının özel tarih izlenimini değerlendirmek isteyen çift sayısı 3 oldu. Çiftler, seçtikleri bu özel tarihte mutluluğa ’evet’ dedi.

Özel tarihli günde hayatını birleştirmek isteyen çiftlerden birisi de Orhan Yemen ve Serenay Kartal oldu. Orhangazi Belediyesi nikah dairesine müracaat ederken özellikle 08.08.2018 tarihini tercih ettiklerini ifade eden Serenay ve Orhan çifti, bugünü asla unutmayacaklarını vurguladı.