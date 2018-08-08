Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 16:35

08.08.2018 tarihinde evlendiler

Bursa Orhangazi’de evlenmek isteyen 3 çift özel olduğunu düşündükleri 08.

08.08.2018 tarihinde evlendiler

08 Ağustos 2018 16:35

08.2018 tarihinde dünya evine girdi.


Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 08.08.2018 tarihinde nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Orhangazi ilçesinde, gün, ay ve yıl olarak 8 rakamının özel tarih izlenimini değerlendirmek isteyen çift sayısı 3 oldu. Çiftler, seçtikleri bu özel tarihte mutluluğa ’evet’ dedi.


Özel tarihli günde hayatını birleştirmek isteyen çiftlerden birisi de Orhan Yemen ve Serenay Kartal oldu. Orhangazi Belediyesi nikah dairesine müracaat ederken özellikle 08.08.2018 tarihini tercih ettiklerini ifade eden Serenay ve Orhan çifti, bugünü asla unutmayacaklarını vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç