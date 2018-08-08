08.08.2018’de nikâh çılgınlığı

08.2018 tarihinde nikâh masasına oturarak mutluluğa ‘evet’ dedi. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi, bu özel günde 50 çiftin nikâhını kıydı.

Evlilik hazırlığı yapan ve hayatlarının en mutlu gününe özel bir anlam katmak isteyen pek çok çift, nikâh tarihlerini unutmamak için gün, ay ve yılı 8 rakamından oluşan 08.08.2018 tarihini seçti. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi’nde nikâh masasına oturan 50 çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini ölümsüzleştirmek için bu özel tarihte mutluluğa adım attı. Normal zamanda hafta sonlarında yoğunluğun yaşandığı nikâh dairesi, bu özel tarihten dolayı hafta içinde de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah saat 09.00’da başlayan nikah trafiği akşam saat 20.00’ye kadar devam etti. Yaşanan yoğunluktan dolayı Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi memurları, 10 dakikada bir nikâh kıyarken, evlenen çiftlerin mutlulukları gözlerinden okundu.