1 haftada 80 bin lira ceza kesildi

Kontrollerde 37 motorlu taşıt trafikten men edilirken, toplam 80 bin 526 lira ceza kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta içi 5 gün boyunca şehrin muhtelif bölgelerinde trafik kontrolleri gerçekleştirdi. Bu uygulamalarda toplam 988 taşıt kontrolden geçirilirken bunların 116'sının motosiklet olduğu öğrenildi. Kontroller sonucunda 22 otomobil ve 15 motosiklet çeşitli sebeplerden dolayı trafikten men edildi.

Hafta içi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 8 tescilsiz motosiklet ele geçirildi. 25 şoför, sürücü belgesiz araç kullandığı gerekçesiyle çeşitli ceza-i müeyyidelerle karşı karşıya kaldı.

Ehliyetsiz sürücülerin yanı sıra çokça karşılaşılan abartı egzoz ve cam filmi konusunda da ceza yağdı. Gerçekleştirilen kontroller sonucunda kurallara uymayan bu şahıslara toplamda 80 bin 526 lira ceza kesildi.