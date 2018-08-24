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24 Ağustos 2018 11:10

1. kattan düşen bebek yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde birinci kattan düşen 1 yaşındaki bebek yaralandı.

1. kattan düşen bebek yaralandı

24 Ağustos 2018 11:10


Olay, Alanyurt’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Bursa’da ikamet eden bir aile, bayram ziyareti için İnegöl’deki akrabalarının yanına geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki G.B.A. balkonda oyun oynadığı sırada 1. kattan aşağı düştü. Yerde bulunan kumlara kafasının üzerine düşen bebek haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavide minik bebeğin kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Bir süre İnegöl’de müşahede altında tutulan bebek daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Bebeğin sevk edildiği sırada annesi ile yakınlarının birbirine sarılarak ağlaması yürekleri burktu.




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