10 aylık Hira bebeğin öldüğü kazada bayan sürücüye 6 yıl hapis cezası

Geçen yıl haziran ayında merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Selin Dursun (22) idaresindeki 16 EU 497 plakalı kamyonet, Eminer Caner (36) ve kucağındaki 10 aylık Hira bebeğe çarptı. Ağır yaralanan 10 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek ’ suçlarından 3 ile 15 yıl arasında hapis talebiyle yargılanan Selin Dursun, SEGBİS ile ilk duruşmadaki ifadesinde, “Ben ne bebeğe ne de teyzesine çarptım. Sokağa normal şekilde girmiştim. O sırada yolun ortasında bebek arabası duruyordu. Teyzesi hemen arabaya doğru hareket etti. Arabada bebek olduğunu düşündüm. Çarpmamak için direksiyonu duvar tarafına kırdım. Duvara çarptıktan sonra teyzesinin dengesi bozuldu. "Arabanın arka tarafı teyzesinin ayaklarına çarpmış" diye düşünüyorum. Teyzesi de can havli ile bebeği atmış. Bebek yere düşünce beyin kanaması sonucu vefat etmiş” dedi.

Trafik İhtisas Dairesi sürücüyü tam kusurlu buldu

Trafik İhtisas Daire Başkanlığı kazayla alakalı raporunda; sürücü Selin Dursun’un asli ve tam kusurlu, Emine Caner’in ise kusursuz olduğu yer aldı. Duruşmaya katılan müşteki yakınları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

6 yıl hapis cezası

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın 3 ila 15 yıl arasında hapsini istedi. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile sanığın asli kusurlu olmasından dolayı 6 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl el konulup, tutuksuz halinin devamına karar verildi.