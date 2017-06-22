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22 Haziran 2017 11:13

10 bin metre yükseklikte Kadir Gecesi’ni kutladılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Batum’da düzenlediği kardeşlik iftarı ve Kadir Gecesi programının ardından Bursa’ya dönen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da aralarında bulunduğu Bursa protokolü dönüş uçağında 10 bin metre yükseklikte Kuran-ı Kerim tilaveti dinledi.

10 bin metre yükseklikte Kadir Gecesi’ni kutladılar

22 Haziran 2017 11:13


Büyükşehir Belediyesi’nin Balkanlar ile Kafkaslarda Müslüman azınlık arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek için düzenlediği iftar sofraları Batum’da da 1 ay boyunca kuruldu. Ramazan ayı boyunca Batum’daki Türk Sokağı’nda 7 lokantada ücretsiz olarak binlerce Müslümana iftar verilirken, Batum’daki Ramazan coşkusuna Bakan Müezzinoğlu, eski Bakan ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Bursa protokolü de eşlik etti. Türk işletmelerin yer aldığı ve Türk Sokağı olarak adlandırılan bölgede 7 ayrı lokantada verilen yemeğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Hüseyin Şahin, Muhammet Müfit Aydın ve Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa ve Gürcistan’dan Müslümanlar katıldı. İftarın ardından Orta Camii’nde mevlit okundu.


Okunan mevlidin ve kılınan namazların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun da yer aldığı Bursa protokolünün uçağında Yenişehir Havaalanı’na dönüş yolundayken 10 bin metre yükseklikte Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Uçakta kabin ekibinin anons yaptığı bölgeden mikrofonla okunan dualara uçaktakiler de eşlik etti.




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