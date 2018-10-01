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10 kırsal mahalleye ceviz soyma makinesi dağıtıldı

İnegöl Belediyesi, 10 kırsal mahalleye ceviz soyma makinesi dağıttı.


Makineler muhtarlara düzenlenen teslim edildi. Sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda bir tarım şehri de olan İnegöl'de çiftçileri desteklerini belirten Belediye Başkanı Alper Taban, “Ülkemizde tarımın hakikaten arzu edildiği seviyeye gelebilmesi için çiftçilerimizin bundan gerektiği ölçüde istifade edebilmesini istiyoruz. Yeni projeler, fuarlar, ürün toplama merkezleri gibi desteklemeler verilmeye çalışıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekler var. Belediyemizin verdiği destekler var. Çiftçimizin yanında olabilmek ve onların daha iyi üretim yapmalarını arzu ediyoruz. Ayrıca ürünlerini daha yüksek fiyatlarla satarak aile refahlarını arttırabilmek gibi bir hedefimiz vardı. Son dönemde de yine bir tarım fuarı gerçekleştirdik. Gelişmiş ülkelerde çiftçiler en ideal tarımı gerçekleştiriyorsa, en ideal ürünü yetiştiriyorsa, biz de onlardan geri kalmayalım. Biz de onlardan daha iyisini başarmanın yolu ve yöntemini ortaya koyalım” dedi.

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