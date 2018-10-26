100 bin liralık cinsel ilaç operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, sağlığa zararlı ve yasak ilaç sattıkları yönünde ihbar bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan iş yerinde ve iş yeri sahibine ait araçta arama yapan ekipler 5 bin 252 adet cinsel gücü arttırıcı gıda takviyesi, bin 32 adet cinsel gücü arttırıcı çikolata, 85 adet şeker, sakız, 300 adet ambalaj kutusu olmak üzere toplam 6 bin 669 adet ürün ele geçirdi. Aramalarda ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Operasyonda iş yeri sahibi hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma' suçundan adli işlem uygulandı.