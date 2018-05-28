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28 Mayıs 2018 13:30

100 gram uyuşturucu ile 14 bin lira parayla yakalandılar

Bursa narkotik ve asayiş ekipleri kentte uyuşturucu sattıkları tespit edilen 7 kişiye operasyon düzenledi.

100 gram uyuşturucu ile 14 bin lira parayla yakalandılar

28 Mayıs 2018 13:30

Baskında 100 gram uyuşturucu madde ile 14 bin lira para ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları öğrenilen M.A, İ.Ü, N.E, S.D, S.G, S.A. ve N.T. isimli şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalarda ev ve iş yeri ikametleri tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve arabalarında yapılan aramalarda satışa hazır halde 100 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 14 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




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