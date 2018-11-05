100 kilometre hıza ulaşan minik araçlar pistin tozunu attırdı

Bursa'nın Karacabey ilçesi, offroad-buggy araçların 2018 Türkiye final karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı. Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen ve nitro yakıt ile çalışan araçlar pistin tozunu attırdı.

Türkiye'nin en büyük RC Model Araç Yarış Parkı nefes kesen yarışlara sahne oldu. RC pilotları, hafta sonu offroad-buggy araçların 2018 Türkiye final karşılaşmaları için Karacabey'de buluştu. Cumartesi ve pazar günü çeşitli etaplarda gün boyu süren yarışlar ilçe halkının ilgisini çekti. Yüzlerce seyircinin alana gelerek yarışları izlediği görülürken, özellikle minik çocuklar yarış araçlarıyla poz vermeyi ihmal etmedi.

İki gün boyunca RC buggy model araçlar benzinli ve elektrikli kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Pistin adeta tozunu attıran yarışçılar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen ve nitro yakıt ile çalışan araçlarla 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti.

Belediye Başkanı Ali Özkan da nitro araçların final müsabakasına katılarak, sporcuların heyecanına ortak oldu.

Grup Başkanı İlker Alarçin yaptığı açıklamada, böyle bir pisti kazandırdıkları için Karacabey Belediyesi'ne teşekkür etti.

2 binden fazla yarışçı Karacabey'e gelecek

Yarışların gördüğü ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Özkan, “Bizler sadece elimizdeki değerlerle yetinmedik, buna ilaveten yeni değerler de ortaya çıkartıyoruz. Karacabey'i sadece doğa ve tarih turizmi ile değil, bu tarz sportif faaliyetlerle de tanıtıyoruz. Sadece bu RC yarışları ile yıl boyunca 2 binden fazla yarışçının Karacabey'e gelmesini hedefliyoruz'' dedi.

1/8 buggy nitrolu araçlarda 1. Alain Saryafyan, 2. İsmail Okkalı, 3. ise İsmail Durmaz oldu. Elektrikli araç kategorisinde 1. yine Alain Saryafyan olurken, 2. Eren Şevketoğlu, 3. ise Kadir Kahramaner oldu. Kazananlar kupalarını Belediye Başkanı Ali Özkan'ın elinden aldı.