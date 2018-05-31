100 milyon TL şebeke yatırımı yapılacak

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, birliktelik değerini yansıtan iftar programında iş ortakları ile bir araya geldi. 500’ü aşkın iş ortağının katıldığı Bursa Almira Hotel’deki iftar yemeğinde, Bursagaz’ın 2018 yatırımlarına, sosyal sorumluluk projelerine ve değerlerine değinildi. 500’ü aşkın iş ortağının buluştuğu iftar yemeğinde konuşan Bursagaz İşletme Bakım Müdürü Nurettin Erikci, EWE Turkey Holding’in değerlerine ve bu değerler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere değindi. SPRING, Deprem Risklerinin Yönetim Sistemi (ERMS), güvenli doğal gaz gibi projelerle sosyal sorumluluk bilincini iş yapış biçimlerinin merkezinde konumlandırdıklarını belirten Erikci, Bursagaz’ın 2021 yılına kadar 100 milyon TL’den fazla şebeke yatırımı yapacağının altını çizdi.

Erikci ayrıca Bursagaz olarak sorumluluk bilinciyle destekledikleri ve bu yıl Bursa ikincisi olan Bursa Yıldızları Basketbol takımına, Türkiye Şampiyonası’nda da başarılar diledi. Erikci, “Bursa Yıldızları, hepimizi gururlandıran mücadelelere imza atıyor. Bursagaz ve şahsım adına Bursa Yıldızları’nı tekrar tebrik ediyor, genç basketbolcularımızın ileride çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

Birlikteliğin önemine vurgu yapan Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden ise “26 yıldır Bursa’nın güvenle ısınması için emek veren ve geleceğin mimarı olan çalışanlarımıza, bize güvenen, bizi tercih eden müşterilerimize ve siz değerli iş ortaklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Tüm bu projelerimizi, yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı, Bursagaz ailesinden ve siz değerli iş ortaklarımızdan aldığımız güçle gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Özden, misafirlerin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.