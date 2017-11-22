11 aracın karıştığı kazada 2 yaralı

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan 16 PR 504 plakalı özel otomobil, önündeki aracın yavaşlaması nedeniyle durdu. Yavaşlayan trafikte duramayan 5 özel otomobil ve 1 hafif ticari araç zincirleme kazaya neden oldu. 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sebebiyle duran trafikte ikinci bir kaza meydana geldi. Hikmet Şahin Köprülü kavşağı üzerinde duran Sezgin Akçora yönetimindeki 16 S 6155 plakalı servis aracına arkadan gelen İsmet Şahin idaresindeki 16 U 2590 plakalı özel otomobil çarptı. İsmet Şahin yönetimindeki özel otomobile ise, arkasından seyir halinde olan Abdulsemet Sayhan idaresindeki 23 HE 710 plakalı özel otomobil çarptı. Kaza sonucu kafasını ön cama çarpan sürücü Abdulsemet Sayhan ile otomobilde bulunan Eyüp Sayhan yaralandı. Abdulsemet Sayhan yönetimindeki özel otomobil ise Kadri Akay idaresindeki 16 KEK 44 plakalı kamyona geri manevra yaparken çarptı.

Yaralılara ilk müdahaleyi kazaya karışan araçların sürücüleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya 11 araç karışırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak verilebildi. Trafik ekiplerinin müdahalesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.