12 bin öğrenciye eğitim desteği

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, okullardaki eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması için öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Okul bahçelerinden başlayarak dersliklere kadar eğitim kurumlarının eksikliklerini gidermek için birçok çalışma yürüten belediye son olarak merkez ve kırsaldaki okullara eğitim seti desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe ile birlikte Yunus Emre, Mustafakemalpaşa, Öğretmen Davut, Mehmet Akif Ersoy ve Züferbey YİBO okullarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Fiziki aktivite, çocuk ajandası ve zekâ oyunlarından oluşan eğitim setini öğretmenlere teslim eden Başkan Sadi Kurtulan, okul kütüphanelerine de kitap hediye etti.

Mustafakemalpaşa'da 66 ilk ve ortaokulda 12 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, merkez ve kırsal ayırt etmeden bütün okullara her türlü konuda destek eli uzattıklarını belirtti. Sadi Kurtulan, “ İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye'nin yolu da eğitimden geçmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul müdürlerimiz ile sürekli fikir alış-verişinde bulunuyor ve okullarımızın ihtiyaçlarını gidermek için imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.