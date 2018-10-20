12 yaşındaki çocuğu köpeğin ısırmasında yeni gelişme

Bursa'da 12 yaşındaki çocuğu 2 köpeğin ısırmasıyla yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, köpeklerin özellikle çöplerin etrafında gezdiği ve daha sonra çocukların peşinden koştuğu görülüyor.

Olay geçen çarşamba günü merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Abdulmetin Fidan ders bitimi evine gitmek için okuldan çıktı. Eve gidiş güzergahı üzerinde yürüyen Abdulmetin Fidan ve arkadaşlarını köpekler kovalamaya başladı. Arkadaşları kaçarken, Fidan'ı sıkıştıran 2 köpek ısırdı. Sol göğsünden ısırılan çocuğun bağırmasıyla köpekler kaçtı. Daha sonra küçük çocuk, babası Abdullah Fidan tarafından Yüksek İhtisasa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, mahallenin başındaki çöpün yanında 3 köpek görülüyor. 2 kadın köpekleri görünce gidiyor. Bir süre sonra gelen çocuklarla köpekler karşılaşıyor. Daha sonra köpekler çocukları kovalıyor.

Köpeklere taş atıldığı iddialarına tepki gösteren baba Abdullah Fidan, “Bu olayla ilgili röportaj yapılmış. Olayın öncesinde kamera görüntüleri var. Köpekler burada toplu halde duruyor. İlk 2 tane kadın geliyor. Köpekleri görünce geri gidiyor. Daha sonra çocuklar geliyor. Onlarda geçemiyor. Çocuklar bu mahallede oturuyor, buradan başka geçme şansı yok. Çocuklar orada dururken birden ayaklanıyor ve peşinden gidiyor. Çocuklar dağılıyor. Daha sonra köpekler benim çocuğu kıstırıyor. Görüntülerde taş atıldığı yok” dedi.

Çocuğunun evde istirahat ettiğini ifade eden Abdullah Fidan, “Geceleri korkuyor, bağırarak kalkıyor. Ona moral vermeye çalışıyoruz. Bizi kimse ziyaret etmedi. Bakanımız Hakan Çavuşoğlu ziyaretimize geldi. İnsani olarak yaklaşanlar belli. 12 yaşındaki çocuk nasıl taşla gelsin? Çantasıyla okuldan evine gelmeye çalışıyor. Bu yolu kullanması normal. Okul ile ev arası yakın. Burada 6-7 tane okul var. Öğrenciler sürekli buradan gelip, gidiyor. Bizim canımız yandı, inşallah bundan sonra kimsenin canı yanmaz” şeklinde konuştu.