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16 Mayıs 2018 15:07

13 yaşındaki İsmail serinlemek için girdiği derede boğuldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulan 13 yaşındaki çocuğun cesedini dalgıç polisler buldu.

13 yaşındaki İsmail serinlemek için girdiği derede boğuldu

16 Mayıs 2018 15:07


Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi’nden geçen Kirmasti deresine serinlemek için giren İsmail B., derinliği 8 metreyi aşan suda aniden kayboldu. Yanında bulunan arkadaşlarının bağırması üzerine toplanan kalabalık polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bursa’dan AFAD ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden ekip gönderildi. Dereye tüplü dalış gerçekleştiren polisler yarım saatlik aramanın ardından 13 yaşındaki çocuğun cesedini dere dibinde kayalara takılmış vaziyette buldu. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan İsmail B.’nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




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