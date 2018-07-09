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09 Temmuz 2018 16:39

13 yaşındaki Yekta’dan 3 gündür haber alınamıyor

Bursa’da yaşayan 13 yaşındaki Yekta Berk’ten, 3 gündür haber alınamıyor.

13 yaşındaki Yekta’dan 3 gündür haber alınamıyor

09 Temmuz 2018 16:39


Nilüfer Konak Mahallesi’nde ikamet eden Yekta Berk, cumartesi akşamı parkta arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden ayrıldı. 2 saat sonra eve döneceğini söyleyen 13 yaşındaki Berk, gece geç saatlere kadar eve dönmeyince ailesi merak etti. Kendi imkanlarıyla Berk’i arayan ailesi Yekta’ya ulaşamayınca emniyet güçlerine haber verdi. Emniyet güçleri arama çalışması başlatırken, ailesi de Yekta Bek’in fotoğrafını ve kaybolduğu bilgisini sosyal medyada paylaştı. Ailesi tarafından yapılan paylaşımlarda, eskiden Heykel’de oturdukları, bir keresinde kalmak için arkadaşına gittiği ve ertesi gün döndüğü belirtilirken, Berk’i görenlerin insaniyet namına 155 no’lu numarayı aramalarını istendi.




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