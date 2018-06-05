14 ton atık yağ toplayarak çevreyi korudular

Öğrencilerin topladıkları atık yağın geri dönüşümü ile 144 milyar 100 milyon litre suyun temiz kalması sağlandı.

Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre oluşturabilmek amacıyla Nilüfer Belediyesi, Kolza Atık Yağ Geri Kazanım ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile bu yıl yedincisi gerçekleştirilen "Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması” amacına ulaştı. Öğrenciler, 14,4 ton atık yağ toplayarak çevrenin korunmasına önemli katkıda bulundular. Çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmaya Nilüfer’deki 153 okuldan 7 bin 75 öğrenci katıldı. Eğitim dönemi boyunca toplanan 14 bin 410 litre yağın geri dönüşümü ile 144 milyar 100 milyon litre suyun temiz kalması sağlandı.

Yarışmaya katılarak, en fazla atık yağ toplayan okullara ve öğrencilere ödülleri törenle verildi. "1 litrelik atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor" sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Nilüfer Belediyesi Basın Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kolza Atık Yağ Geri Kazanım adına Haydar Eroğlu ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Selami Güllülü ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Dünyayı kirletmeye devam ediyoruz”

Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çevre sorunlarının çağın en büyük sorunu olduğunu söyledi. Bütün dünyada çevre kirliliği konusunda oluşan tabloya dikkat çeken Başkan Bozbey, özeleştiride bulundu ve çevrenin kirletilmesinde herkesin payı olduğuna ifade etti. Salondaki gençlere seslenen Başkan Bozbey, “Biz ve bizden önceki nesil maalesef dünyayı fazlaca kirlettik. Dünyayı en çok kirleten nesil bizim nesil. Siz geleceğimiz olan gençlerin, bizlerin kirlettiği bu dünyayı en azından daha fazla kirletmeme konusundaki duyarlılığı bizim için son derece önemli” dedi. Artık 4 mevsimin yaşanmadığını, İlkbahar ve sonbaharın kalmadığını söyleyen Bozbey, şöyle devam etti: “Size iyi bir miras bırakamadığımızı düşünüyorum. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum. Geriye dönemeyiz ama bu yapılanları durdurabiliriz. Bu konuda kent yöneticisi olarak yıllardır çaba gösteriyoruz. Bisikletleri teşvik ederek, insanların daha az araç kullanmasını sağlayarak, karbon miktarının azaltılmasını sağlayacak çalışmalarla bunu yapmaya çalışıyoruz. 7 yıldır atık yağları toplayıp ekonomiye kazandırarak, çevremize destek olmaya çalışıyoruz. Karbon miktarını ne kadar az gökyüzüne gönderirsek o zaman dünyayı daha az kirletmiş olacağız. Keşke karbon salımını sıfıra indirebilsek. Bu konuda Nilüfer Belediyesi olarak Başkanlar Sözleşmesi’ne imza attık ve karbon ayak izini 2020 yılı sonuna kadar yüzde 20 azaltma sözü verdik.”

Dünyanın çölleşme tehdidi altında olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, “Çünkü halen kirletmeye devam ediyoruz. Ağaç katliamları sürüyor, sularımız zehirleniyor. Ben devletin etkin önlemlerle bu işi çözebileceğine inananlardanım ama neden çözülemediğini de düşünen bir yerel yöneticiyim” diye konuştu. Nilüfer Belediyesi’nin 153 okulda, 936 site ve apartmanda, ayrıca 64 mahalle muhtarlığında bitkisel atık yağ bidonu bulundurduğunu söyleyen Bozbey, projede yer alan bütün öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Bozbey, “Hepinizi alkışlıyorum. Sadece dereceye girenleri değil, bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum çünkü çevre bilincini böyle geliştirebiliriz. Bu bir mücadeledir bu mücadeleyi herkesin kendinde mutlaka bulması lazım. Aksi takdirde bizim çocuklarımız torunlarımız iyi bir dünyada yaşayamayacak” diyerek herkese çağrıda bulundu.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 14 tonun üzerinde atık yağın toplandığı yarışmada Koç Ortaokulu 2 bin 950 litre ile birinci, Abdurrahman Vardar İlkokulu 2 bin 515 litre ile ikinci, Özel Final Okulları bin 500 litre ile üçüncü, 15 Temmuz İlkokulu bin 420 litre ile dördüncü, Nur Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 950 litre ile beşinci ve Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu da 700 litre ile altıncı oldu. Yarışmada Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine de Jüri Özel Ödülü verildi. Dereceye giren ilk dört okula bilgisayar, beşinci ve altıncı okullara yazıcı hediye edilirken öğrencilere de satranç takımı verildi.