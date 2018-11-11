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14 yaşındaki Rabia bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde, dün öğlen saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıkan ve saatlerce kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Rabia Kumaş’ın teyzesine gittiği anlaşıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün öğlen saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıkan ve saatlerce kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Rabia Kumaş'ın teyzesine gittiği anlaşıldı.


Olay dün akşam yaşandı. Kumaş, iddiaya göre bir arkadaşına "evden kaçıyorum" diyerek mesaj attı. Ancak, gerçek sonradan ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki küçük kız, o akşam teyzesine gitti ve geç vakte kadar teyzesinde kaldı. Aile haber alamayınca da polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Küçük kızın aynı gece ailesine gittiği öğrenildi.

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