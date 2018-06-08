15 ilde 26 suçtan aranan suç makinesi, Bursa polisinden kaçamadı

Genelde kargo şirketlerini hedef alan zanlı, son işlediği suçun ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa’da farklı kargo şirketlerinden toplamda 385 adet cep telefonu ve tablet çalan, 15 ilde 26 ayrı suçtan aranan Erol S., Bursa polisinden kaçamadı. Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Bursa İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri ve hırsızlık büro amirliğine bağlı ekipler tarafından İzmir yolunda kaçmaya çalıştığı ticari takside yakalandı.

Uzun zamandır takip edilen ve yakalanması için 200 ayrı güvenlik kamerası incelenen Erol S.’nin benzer kıyafetler ve benzer şekilde olay yerlerinden kaçtığını tespit eden ekipler, şahsı yakalamak için yeniden suç işlemesini bekledi. Erol S., 7 Haziran’da bir kargo şirketinden çaldığı ve içerisinde cep telefonu ile tabletlerin olduğu tespit edilen koliyi Küçük Sanayi metro istasyonunda bırakarak kaçtı. İnceledikleri kamera görüntülerinde Erol S.’nin bisiklet ya da ticari taksi ile olay yerinden kaçtığını tespit eden ekipler, şahsın kaçabileceği bütün yol güzergahlarını kapatarak ticari taksileri incelemeye aldı. Bursa İzmir Karayolu üzerinde Mudanya’ya kaçmaya çalıştığı tespit edilen Erol S. güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan Erol S. hakkında geçmişe dönük yapılan araştırmalarda 15 ilde 26 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Erol S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.