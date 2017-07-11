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11 Temmuz 2017 07:56

15 Temmuz’u anma nöbeti başladı

Bursa’da 15 Temmuz’u anma etkinlikleri Ulucamii’de kılınan sabah namazıyla başladı.

15 Temmuz’u anma nöbeti başladı

11 Temmuz 2017 07:56

15 Temmuz’u Anma günü etkinlikleri Ulucamii’de kılınan sabah namazı ve ardından şehitlik ziyaretiyle başladı.


Bursa’da Ulucamii’ye sabah namazına gelen cemaate sabah namazının ardından cami avlusunda çorba ikram edildi.


AK Parti İl Başkanı Cemaletin Torun, hain FETÖ mensuplarının ülkeyi işgal etmeye çalıştıklarını aktarırken, şunları söyledi:


"Türkiye çok önemli bir süreci aziz milletin ferasetli ve dik duruşuyla, canını ortaya koymasıyla atlattı. O günkü olaylarda 250 şehidimiz ve 2 bin 194 gazimiz oldu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimizi de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu olayları unutmamak ve unutturmamak adına bu tür etkinlikleri her yıl düzenleyeceğiz. Etkinlikleri Ulucamii’de kıldığımız sabah namazıyla başlattık. Her gün etkinliklerimiz devam edecek. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sabaha kadar demokrasi nöbeti tutacağız. Orada çok farklı etkinliklerimiz olacak. Bu tür etkinliklerimizi her yıl gerçekleştireceğiz."


Ulucamii’de dağıtılan çorbanın ardından Ak Parti il başkanı Cemaletin Torun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Pınarbaşı Şehitliğine yürüdü.


Şehitlikte 15 Temmuz şehitleri için Kuran’ı Kerim okunduktan sonra edilen duaların ardından vatandaşlar dağıldı.




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