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05 Haziran 2018 10:39

15 yaşında evlenen çifte 10 yıl sonra hapis şoku

Bursa’da 15 yaşındayken kaçarak evlenen Irmak (25) ve Okan Korkmaz çifti 10 yıl sonra hapis şoku ile sarsıldı.

15 yaşında evlenen çifte 10 yıl sonra hapis şoku

05 Haziran 2018 10:39

Okan Korkmaz’a çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl sonra hapis cezası verildi. Eşi cezaevine giren Irmak Korkmaz ise gözyaşları içerisinde eşinin serbest bırakılmasını istedi.


Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan Irmak Korkmaz 15 yaşındayken kendi rızasıyla Okan Korkmaz ile kaçtı. Genç çift kaçtıktan sonra ailelerinin rızalarını alarak düğün yaptı. Irmak Korkmaz düğünden hemen sonra hamile kaldı ve ilk çocuğunu 16 yaşında kucağına aldı. Bebeğini doğurduğu hastanenin doktoru, annenin yaşının küçük olması sebebiyle konuyu emniyete bildirdi. Emniyet güçleri tarafından doğumdan sonraki gün ifadesi alınan Irmak Korkmaz, ifadesinde eşini sevdiğini ve kendi rızası ile kaçtığını söyledi. İfadesi alındıktan sonra evlerine gönderilen Korkmaz çiftine 10 yıl boyunca herhangi bir mahkeme celbi gitmedi.


İfadeleri alınan Korkmaz çifti hakkında açılan kamu davası 10 yıl sonra hapis cezası getirdi. Irmak Korkmaz’ın anlattıklarına göre hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açılan Okan Korkmaz, arabaları çalınınca suç duyurusunda bulunmak için emniyete gitti. Çalıntı araç kaydı oluşturduktan sonra evine dönen Korkmaz’a birkaç gün sonra emniyet güçleri tarafından ’Aracınız hırsızlık suçuna karışmış, ifade vermeniz gerekiyor’ diye bir telefon geldi. Konuyla ilgili ifade vermek üzere emniyete giden Korkmaz hakkında kesinleşmiş 5 yıl 8 ay hapis cezası olduğu öğrendi. Polis ekipleri, Korkmaz’ı gözaltına alarak gerekli yerlere teslim etti.


Eşinin niçin tutuklandığını günler sonra öğrenen Irmak Korkmaz yaklaşık 1 aydır hapis yatan eşinin serbest bırakılması için yetkililere seslendi. Mutlu bir evlilikleri olduğunu ve kocasını yanında istediğini dile getiren Irmak Korkmaz gözyaşları içerisinde, "Ben 15 yaşımda kendi isteğim ile eşime kaçtım. Eşimi çok seviyorum, eşim beni seviyor. 16 yaşında ilk çocuğumu kucağıma aldım. Yaşım küçük olduğu için suç duyurusunda bulunulmuştu. Ben doğum yaptıktan sonraki gün ifade verdim ve sonra eve geldim. Eşimden şikayetçi değilim. Bunca zaman bize herhangi bir mahkeme ile ilgili herhangi bir evrak gelmedi. Eşim çalınan aracımızla ilgili emniyete ifade vermeye gitti bir daha da eve dönmedi. Ben eşimi istiyorum, psikolojim bozuldu. 2 çocuğumla ortada kaldım bana eşimi versinler" diye konuştu.


Evlilik cüzdanları ve düğün fotoğrafları ile yetkililere seslenen Irmak Korkmaz eşine bir an önce kavuşmak için gün saydığını dile getirdi.




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