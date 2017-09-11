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11 Eylül 2017 19:39

15 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında öldü

Bursa’da 15 yaşındaki bir çocuk motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

15 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında öldü

11 Eylül 2017 19:39


Kaza, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, bir otomotiv yan sanayi fabrikasının genel müdürü Erol Bakan’ın 15 yaşındaki oğlu Ahmet Enes Bakan’ın kullandığı motosiklet, Fethiye Mahallesi Fatih Sokak’tan Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyrederken karşı istikametten gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada 10. sınıf öğrencisi Ahmet Enes Bakan olay yerinde can verdi. Kazayla alakalı tahkikat başlatılırken çocuğun cenazesi Enes bugün Dikkaldırım Mahallesi’ndeki Mihraplı Cami’inde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.




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