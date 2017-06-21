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21 Haziran 2017 15:56

15 yıl sonra olan çocuklarına Cumhurbaşkanının ismini verdiler

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları sevgiden dolayı 15 sene sonra olan çocuklarına ‘Erdoğan’ ismini koyan Önder ailesine ziyarette bulundu.

15 yıl sonra olan çocuklarına Cumhurbaşkanının ismini verdiler

21 Haziran 2017 15:56


Ramazan dolayısıyla her gün bir eve çat kapı giderek iftarda konuk olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu kez de 15 sene sonra çocukları dünyaya gelen Gülizar-Nuh Önder çiftinin misafiri oldu. Özkan, ziyaret sırasında Erdoğan bebeği kucağından bir an olsun düşürmezken "İnşallah hem ailesine hem ülkesine hem de vatanına hayırlı bir evlat olur " dedi.


Türkiye’nin birçok yerinde bebeklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin verildiğini söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “ Bunlar, Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırma çalışmalarına karşı Müslüman Türk milletinin kendi idarecisine sahip çıktığının göstergesidir. Müslüman Türk milleti her türlü tezgaha, her türlü entrikaya karşı seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her daim arkasındadır” ifadelerini kullandı.


Baba Nuh Önder ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Tayyip Erdoğan sevdasını her daim yüreğimizde taşıyoruz. 15 yıl sonra dünya gelen çocuğumuza Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı Erdoğan ismini verdik. Bizim gibi binlerce kişi bu ismi vermekten gurur duyuyor. Her zaman Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Belediye Başkanımız Ali Özkan’a bu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi bu ziyaretle gururlandırdılar" dedi.




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