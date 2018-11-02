150 bin liralık malzemeyi 500 bin liralık TIR'la birlikte çaldılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 kişi 150 bin lira değerinde çelik sacı, malzemenin içerisinde bulunduğu 500 bin lira değerindeki TIR'la birlikte çaldı. Polise yakalanmamak için saatlerce dolanan 2 hırsız 300 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan serbest bölge kamyon garajından içindeki 150 bin liralık sac bulunan bir TIR'ın çalındığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemelerde TIR'ın 2 kişi tarafından çalındığı tespit edildi. İncelemeleri genişleten Gemlik polisi hırsızların yakalanmamak için çevre yollarını kullandığı ve saatlerce ilçenin etrafında dolandığını fark etti. Yaklaşık 300 güvenlik kamerası inceleyen ekipler şahısların Gemlik'ten Yenişehir'e oradan da İnegöl'e gittiğini, çaldıkları malzemeleri burada bırakarak Mudanya ilçesine gittiklerini tespit etti.

Aracın yerinin öğrenilmesi üzerine içerisinde 150 bin değerinde 250 ton çelik sac bulunan TIR'a polis ekiplerince el konuldu.

Ekipler aracı ve içindeki malzemeleri aldıktan sonra 2 hırsızın yakalanması için de çalışmalara başladı. İsimlerinin Hasan B. ve Hasan Hüseyin Y. olduğu tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. TIR ve içerisindeki malzemeler sahibine teslim edilirken 2 kişi de sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.