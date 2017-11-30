150 bin liralık para ve altın dolandırıcıları yakalandı

Dolandırıcılar, 60 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da geçtiğimiz gün B.B., G.Y ve A.R.Y’yi telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, “Kuyumcu soygununda bilgileriniz çıktı. FETÖ şüphelileri ile görüşme yapılmış” diyerek evde bulunan altın ve paraları istedi. Dolandırıcıların sözüne inanan G.Y. ve A.R.Y., bankadan çektikleri 50 bin TL’yi Namazgah Mahallesi’nde bir ilkokulun yanındaki çeşmenin arkasına bıraktı. Ardından olay yerine gelen dolandırıcılar, parayı alarak kayıplara karıştı. G.Y. ve A.R.Y., dolandırıcıların verdikleri hesap numarasına da 15 bin ve 18 bin TL para gönderdi. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan G.Y. ve A.R.Y. polise başvurdu. Olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 50 bin lirayı bıraktığı yerde ve çevresinde 60 adet iş yeri güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde şüpheliye benzeyen bir şahsın yanında iki şahısla birlikte hareket ederek sürekli telefonla konuştuğunu belirleyen polis, zanlıları tespit ederek takibe aldı. Bir bankaya giderek hesaplarına yüklü miktarda para yatıran ve yanlarında çantaları olan zanlıları durdurarak kimlik kontrolü yapan polis, O.G. (23), V.H. (22) ve A.F.T.’nin (22) üzerilerinde ve çantalarında yüklü miktarda para, bilezik, çeyrek altın ve ziynet eşyaları ele geçirdi.

Bankaya yatırdıkları paranın başka bir dolandırıcılık olayından elde edildiğini itiraf eden şüphelilerin hesabındaki 30 bin TL, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile mağdur B.B’ye teslim edildi. Şüphelilerin müştekilerin yaklaşık 150 bin TL değerinde altın ve parasını alarak dolandırdıkları tespit edildi. O.G, V.H. ve A.F.T. isimli zanlılar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.