16 kişinin ifadesi üzerine yakalandılar

Bursa'da uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 16 kişinin ifadesinden yola çıkarak zehir tacirlerini bulmaya çalışan narkotik polisi, bu şahıslara uyuşturucu satan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 16 kişiye yönelik baskın düzenledi. Baskında yakalanan 16 kişinin uyuşturucu maddeyi kimden aldıklarına dair ifadelerine başvuruldu. Şahıslar ifadelerinde uyuşturucu maddeyi B.T. ve M.S. isimli 2 kişiden aldıklarını itiraf etti. İfadelerden yola çıkan polis ekipleri B.T. ile M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve üst aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok miktarda metamfetamin ile sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 kişi buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan M.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, B.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.