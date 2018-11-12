Bursa'da anneannesiyle yaşayan 17 yaşındaki genç 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Pencerenin açık ve torununun evde olmadığını fark eden anneanenin feryadı üzerine olay ortaya çıkarken, gencin ölüm sebebi araştırılıyor.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anıt Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torunuyla birlikte yaşayan Nazmiye Ö., sabah saatlerinde uyandığında pencerenin açık olduğunu ve torununun evde olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen yaşlı kadın, daire kapısına çıkarak apartman boşluğundan bağırmaya başladı. Yaşlı kadının bağırmasını duyan apartman sakinleri, kısa sürede Nazmiye Ö.'nün yanına gitti. Nazmiye Ö.'nün torununun evde olmadığını, pencerenin açık olduğunu söylemesi üzerine, apartmanın bahçesine çıkan site sakinleri, K.K'nin (17) cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan gencin kesin ölüm sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.