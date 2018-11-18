18 yaşındaki genç ölü bulundu!

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir genç ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 2 arkadaşıyla yakınlarının boş evine giden Erdem Acar, bir süre burada arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra birlikte yemek yedi. Daha sonra yan odaya geçip biraz uyumak istediğini söyleyen genç yattı. Bir süre sonra odaya gelip arkadaşını uyandırmaya çalışan gençler Erdem Acar'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Durum hemen jandarma ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler Acar'a burada yaptıkları müdahaleyle İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Erdem Acar'ın cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.