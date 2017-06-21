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21 Haziran 2017 08:53

19 Doktor adliyeye sevk edildi

Bursa’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı 19 doktor adliyeye sevk edildi.

19 Doktor adliyeye sevk edildi

21 Haziran 2017 08:53

Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı 19 doktor gözaltına alındı.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu Hastaneleri Birliği ile sağlık ocaklarında doktor olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 21 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 doktor gözaltına alındı.


Zanlıların evlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Daha sonraki arama çalışmalarında ele geçirilen 3 doktorla beraber toplam 19 doktor FETÖ/PDY şüphelisi olarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 doktor sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.




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