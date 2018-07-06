19 ülkeden 61 sanatçının eserleri bu sergide

Sergide, 61 sanatçının 61 eseri yer alıyor

Nilüfer Belediyesi, sanatseverleri Uluslararası Karma Resim Sergisi ile buluşturdu. ‘Kesişme Noktası’ adıyla düzenlenen Synergy Art Group Uluslararası Karma Resim Sergisi’nde 61 sanatçının 61 eseri yer alıyor. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına, Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer katıldı. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergide 19 ülkeden 61 ressamın eserleri yer verildi.

Serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer, sanatçılara teşekkür etti. Özer, “Sanat ve sporun kenti Nilüfer’de sizlere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Biz Nilüfer Belediyesi olarak sanatın her dalında hizmet üretmeye çalışıyoruz, sanatın her dalına destek veriyoruz. Bütün sanatçılarımızın çalışmalarını sanatseverlere ulaştırılmasında köprü olmaya çalışıyoruz. Bu sergide emeği gecen bütün sanatçı dostlarımıza Başkanımız Mustafa Bozbey adına teşekkür ediyorum” dedi.

Synergy Art Group Bursa Temsilcisi ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Erkin Keskin de desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Keskin, “Uluslararası bir sergi grubu olan Synergy Art Group, geçen yıl bir resim sergisi sırasında oluştu. Bu grupta birçok ülkeden ressamlarımız mevcut ve iyi bir sinerji yakaladık. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl 3 farklı yerde bu sergimizi açtık. Şimdi de Nilüfer Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in de katkıları ile sergimizi Bursalı sanatseverler ile buluşturmayı başardık” dedi.

“Kesişme Noktası” isimli Uluslararası Karma Resim Sergisi, 5 Ağustos’a kadar Nâzım Hikmet Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.