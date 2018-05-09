19 ülkeden 65 işçi filmi Bursa’da

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı. Bu yıl, “Sessizlik Sinemada Güzel” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, 19 ülkeden 65 film, Bursa’da izleyiciyle buluşacak.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve Türkiye’de işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Bursalı sinemaseverlerle buluştu. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin de destekleriyle bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen kokteyl ve “Yedek Köleler” isimli film gösterimiyle başladı. Bu yıl, “Sessizlik Sinemada Güzel” sloganıyla gerçekleştirilen festivalin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Bursa Şube Başkanı (TÜMTİS) Özdemir Aslan, “Yedek Köleler” filminin İtalyan yönetmeni Michelangelo Severgnini ile çok sayıda sinema tutkunu katıldı.

Festival açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin, işçilerin, emekçilerin, öğrencilerin sesinin yankılandığı bir festival olduğunu belirtti. Başkan Bozbey, “Burada gösterime girecek filmlerde emekçilerin tarihsel mücadelelerine, yaşadıklarına yer veriliyor olması önemli. Bütün dünyadaki işçilerin direniş öyküleri bu festivalde halkla buluşacak” dedi.

Sanatın, bir toplumu ilerleten, bilinçlendiren, üretime teşvik eden en önemli araçlardan biri olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, şöyle devam etti: “Sinema, emekçilerin kendi üretimden gelen güçlerini mücadeleye yansıtmalarının önemli bir aracı. İşçi Filmleri Festivali de bu konuda ciddi bir katkıda bulunuyor. Bu festival bizim için önemli. Çünkü, bizim de emekten yana, demokrasiden yana tutumumuz belli. Demokrasi, insan hakları önceliğimiz. O nedenledir ki, Nilüfer Belediyesi olarak yaptığımız her işte, her hizmette ‘Önce insan’ diyoruz.”

Nilüfer Belediyesi olarak Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’ne her yıl destek verdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, emeğin ve özgürlüğün yapımlarının, Bursalılarla buluşacağını söyledi. Başkan Mustafa Bozbey tüm Bursalıları, 13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde halkla ücretsiz olarak buluşacak filmleri izlemeye davet etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin ilk gününde gösterime sunulan “Yedek Köleler” isimli filmin yönetmeni Michelangelo Severgnini’ye de plaket vererek teşekkür etti.

13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Komitesi adına konuşan TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan da, haksız bir sermaye tekelinin oluştuğu sinema sektöründe, emekçi mücadeleyi, işçi filmi üretimini desteklemeye ve özendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Festivalde, hayatını kaybeden tüm emekçiler için saygı duruşunda bulunuldu.

Açılış gecesinde Yedek Köleler isimli film gösteriminin ardından, Terane isimli grup sahne aldı. Grup, Türk filmlerinden eserler seslendirdi.

19 ülkeden 65 film

8-13 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan 13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde bu yıl, 47’si Türkiye’den, 18’i Türkiye dışından toplam 65 adet kısa, uzun, belgesel ve kurmaca film, izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri, Karaman Dernekler Yerleşkesi, Konak Kültürevi, Nâzım Hikmet Kültürevi, Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Bursa Akademik Odalar Birliği, Bursa Halkevi, Doğader, Sanat Mahal, KESK Gösterim Salonu, Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Lokali’nde bulunan salonlarda yapılacak.