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19 Temmuz 2018 14:41

19 yaşındaki kanser tedavisi gören genç kızın ölümünün ardından hastaneden açıklama geldi

Bursa’da kanser tedavisi gören 19 yaşındaki genç kızın ölümü üzerine hastanenin başhekimliği açıklama yaptı.

19 yaşındaki kanser tedavisi gören genç kızın ölümünün ardından hastaneden açıklama geldi

19 Temmuz 2018 14:41

Açıklamada, doktorların ivedi şekilde hastaya müdahale ettiği, olayla ilgili idari incelemenin başlatıldığı belirtildi.


Bursa’da 19 yaşındaki Melike Bütün’ün 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede, son kemoterapi seansında fazla dozda ilaç verilmesi neticesinde hayatını kaybettiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, doktorların hastaya ivedi şekilde müdahale ettiği, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı belirtildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “12.07.2018 tarihinde Kemoterapi Ünitesinde ileri evre hodgkin lenfoma tanısı nedeniyle kemoterapi verilen hasta Melike Bütün’ün kemoterapi esnasında rahatsızlandığının tespit edilmesi üzerine kontrol amaçlı hastanemiz bünyesindeki yoğun bakım ünitesinde takibe alınmıştır. Hastanın 12.07.2018 ile 16.07.2018 tarihleri arasında yoğun bakımda takibi sürdürülmüştür. Hastanın genel durumunun iyi olması nedeniyle yoğun bakımdan kliniğe alınmıştır. Hastanın klinikteki takiplerinde ateşinin yükseldiğinin tespit edilmesi üzerine ilgili doktor tarafından gerekli müdahaleler ivedi olarak yapılmıştır. Hastadan istenilen tomografi kontrol amaçlı olarak istenmiştir. Hastanın genel durumu 18.07.2018 tarihinde 22:30 sularında kötüleşmesi üzerine hasta için yoğun bakım ihtiyacı olmuştur. Hastanemizde boş yoğun bakım yatağı olmadığı için sevki planlanmış olup gerekli ambulans ve donanımlar hazırlanmıştır. Ancak bu esnada hastada arrest gelişmiş olup tıbbi müdahaleye yanıt alınamamıştır. Olayla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır”




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