19 yaşındaki kızın ölümüne soruşturma

19 yaşındaki Melike Bütün’ün, bir yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede, son kemoterapi seansında fazla dozda ilaç verilmesi neticesinde hayatını kaybettiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Melike Bütün, 18/07/2018 tarihinde tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 23:40’ta hayatını kaybetmiştir. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Bütün’ün ölümüyle alakalı soruşturma sürmektedir".