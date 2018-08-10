19 yıl aradan sonra yeniden başlıyor

Elmalı köyü tarafından tertiplenen kara kucak güreşleri 12 Ağustos 2018 Pazar günü Aliç yaylasında yapılacak. En son 1999 yılında gerçekleşen güreşler verilen 19 yıllık aranın ardından yeniden başlıyor. Güreşler, İznik Belediye Başkanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu ortaklığında Elmalı Muhtarlığı’nın ev sahipliğinde yeniden gerçekleşecek. Belediye Başkanı Osman Sargın, “Ata sporumuz güreşi geliştirmek ve devam ettirmek hepimizin görevi. Ayrıca İznik ilçemizi de sporun her alanında geliştirmek bizlerin görevi. Gerek su sporları, gerek solon sporları, gerekse de doğa sporları ile ilçemize her yıl binlerce sporcu geliyor ve konaklıyor. Bu yarışların hazırlanmasında emeği geçen Türkiye Güreş Federasyonu başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.