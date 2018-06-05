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05 Haziran 2018 15:20

1970’li yıllar resim yarışmasında anlatıldı

Bursa Kent Müzesi tarafından 12 yıldır ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve bu yıl da ‘70’lerden 18’e Neler Değişti?’ temasıyla 13.

1970’li yıllar resim yarışmasında anlatıldı

05 Haziran 2018 15:20

’sü gerçekleşen resim yarışması, ilhamını, müzede en sevilenlerden olan ‘Bursa’da Arabesk Yıllar’ sergisinden aldı. Yarışmanın ödül töreni ise çocukların heyecanına sahne oldu.


Kültürel ve eğitsel faaliyetlere büyük önem veren Bursa Kent Müzesi’nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen geleneksel resim yarışması, 13. kez gerçekleştirildi. Bursa Kent Müzesi’nde beğeniyle izlenen ‘Bursa’da Arabesk Yıllar’ sergisini çıkış noktası alan yarışma, öğrencileri, 70’li yılların özelliklerini araştırmaya teşvik edişi bakımından büyük önem taşıyor.


Yarışma ile dönemin moda ve giyim, sokak oyunları, yaşam tarzı, iletişim yöntemleri, ev hayatı, insan ilişkileri, günlük yaşamdan araç gereçler, gelenekler, günlük alışkanlıklar, yeme içme ve alışveriş biçimlerinin ilgi çekici detaylarını araştıran çocuklar, bu sayede geçmişe eşsiz bir zaman yolculuğu yaşadı. 70’li yıllardan bugüne dek yaşanan değişimin nostaljisinin gözler önüne serildiği yarışmanın ödül töreni de Bursa Kent Müzesi’nde gerçekleşti.


Titiz değerlendirme


Öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçiren eserler, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim üyeleri Doç. Gonca Erim, Dr Berna Coşkun Onan, Aysun Yürekten, Müge Gültekin Connington ve Tuğba Gürkan Şenyavaş ile Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi Sanat Tarihçisi Dilek Yıldız Karakaş’ın yer aldığı kurulun titiz değerlendirmesi ile belirlendi. Yarışmada 1. kategori 1-2 sınıf, 2. kategori 3-4 sınıf, 3. kategori 5-6. sınıf ve 4- kategori ise 7-8 sınıf olmak üzere 4 farklı kategoride dereceye giren öğrencilere, ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez verdi. Sergilemeye değer bulunan eserler de Bursa Kent Müzesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.




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