19’uncu Balkan Dağcılar Birliği Genel Kurulu Bursa’da düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya başta Türkiye olmak üzere, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Çekya, Slovenya ve Sırbistan’dan toplam 33 delege katıldı.

Toplantıda Balkan Ülkeleri arasında dağcılık ilişkilerinin arttırılması, ortak çalışmalar ve yarışmalar yapılması planlanırken Türkiye Dağcılık Federasyonu Akademik Dergisi’nin faaliyetleri, spor tırmanış branşında Türkçe eğitim kaynağı açığını kapatabilmek için “Learning to Climb Indoors” adlı kitabın Türkçe yayın haklarının alınması ve Bosna Hersek Marş Mira Yürüyüşü katılım şartları belirlendi.

Yakın zamanda Antarktika’ya Türk Araştırma Üssü kurulması İçin giden Türk ekibinde yer alan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof.Dr. Ersan Başar, “Bursa gerek doğası gerekse dağcılık alt yapısı, dağcı ve kulüp sayısınınsa fazla olması bakımından bizim için çok önemli bir kent. Belediyelerin desteği ile Bursa’da sahada güzel işler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eylül sonunda da Bursa’da Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası düzenleyeceklerini” söyledi.

Genel Kurulun sonundaBBalkan Dağcılar Birliği Başkanı Prof.Dr.Jovica Ugrinovski tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu Eski Başkanı Alaattin Karaca’ya teşekkür plaketi verildi.